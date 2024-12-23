ضربة جديدة لمولودية الجزائر

أعلن نادي مولودية الجزائر تعرض المهاجم زكرياء نعيجي إلى تمزق عضلي خفيف على مستوى الفخذ الأيمن، أثناء تدريبات العميد بمركز "عبد الرحمن عوف - بابا حمود" بزرالدة.

وحسب بيان النادي العاصمي "سيعمل الطاقم الطبي على تجهيزه سريعا، على أن تُحدد إمكانية مشاركته في لقاء نجم شباب مقرة من عدمها في غضون الساعات القليلة القادمة التي تسبق المواجهة".

وتلعب المقابلة التي تدخل في إطار الجولة الـ 15 من البطولة المحترفة، يوم الخميس المقبل، على أرضية ميدان ملعب الإخوة بوشليق دون حضور الجمهور.

ويعد نعيجي أحد أبرز لاعبي "العميد" منذ الموسم الماضي وكان له دور كبير في التتويج بلقب الرابطة المحترفة الأولى، غير أن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة على غرار كل لاعبي الفريق.

ويعاني حامل لقب البطولة من تذبذب كبير في النتائج هذا الموسم دفع إدارة النادي إلى إجراء تغيير في الطاقم الفني وذلك بالاستنجاد بالتقني التونسي خالد بن يحيى.