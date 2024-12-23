أنصار شبيبة الساورة غاضبون

سجل أنصار شبيبة الساورة، اليوم الإثنين، حضورهم في ملعب 20 أوت ببشار تزامنا مع عودة الفريق إلى التدريبات حيث عبروا عن غضبهم من خلال الدخول إلى أرضية الميدان ومنع اللاعبين من إجراء الحصة التدريبية إلى غاية الاستماع لمطالبهم بعد سلسلة النتائج السلبية التي لاحقت الفريق في الجولات الأخيرة وأدت إلى تراجعه لمنطقة الخطر.

وحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للنادي، انتقد أنصار شبيبة الساورة اللاعبين وجها لوجه مع مطالبتهم بتبليل القميص والعمل إلى إعادة الفريق للسكة الصحيحة من جديد وهي نفس الانتقادات التي تم توجيهها للطاقم الفني.

وطالب أنصار شبيبة الساورة إدارة الفريق بـ"تسريح اللاعبين الذين لم يقدموا أي إضافة للفريق والذين ثبت تخاذلهم في أداء واجباتهم اتجاه الفريق مع ضمان تدعيمات نوعية في مرحلة التحويلات الشتوية المقبلة".

وأكد الأنصار وقوفهم مع الفريق بمناسبة لقاء هذا الجمعة أمام شباب قسنطينة في إطار الجولة الـ15 من البطولة، مطالبين اللاعبين برفع التحدي وتحقيق الانتصار الذي يبقى الفريق بحاجة ماسة إليه".