أمطار غزيرة ورياح على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تسجيل أجواء غائمة وباردة، وتساقط أمطار غزيرة محليا، اليوم الثلاثاء على جميع المناطق الوسطى الشرقية، والشرقية للوطن، الساحلية منها والداخلية.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فستتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 30 و 40 ملم محليا، وقد تتعدى 50 ملم بكل من بجاية وجيجل وسكيكدة، شمال سطيف، الطارف وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس.

كما وجّهت ذات المصالح تنبيها باللون الأصفر، تحذّر فيه من هبوب رياح قوية على كل من ولايات عنابة، سكيكدة، جيجل والطارف.

وحذرت ذات المصالح من تشكل الجليد خلال الصبيحة على منطقة الهضاب العليا، مع مرور سحب عابرة على المنطقة وكذلك بمنطقة الأوراس، مع تساقط بعض الأمطار بداية من الظهيرة على الأخيرة، لتتحسن الأجواء خلال الليل.

أما بالمناطق الجنوبية للوطن، فستشهد أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على منطقة تندوف، على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي نحو الصحراء الوسطى، فيما تبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى لنهار اليوم، فستتراوح بين 11 و19 درجة على المناطق الساحلية، وبين 4 درجات و17 درجة بالمناطق الداخلية والهضاب العليا، فيما ستسجل المناطق الجنوبية للوطن ما بين 8 إلى 28 درجة.