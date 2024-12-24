استشهاد أكثر من 12 ألف طالب منذ بداية العدوان على غزة

كشفت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد عن 12 ألف و800 طالبا استشهدوا، فيما أصيب أكثر من 21 ألف آخرين بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، إن "عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12,701، فيما أصيب 20,702 آخرين، بينما استشهد في الضفة الغربية 119 طالبا وأصيب 649 آخرون، إضافة إلى اعتقال 542."

وأشار البيان، إلى أن 619 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 3831 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 158 في الضفة.

كما تعرضت – يضيف البيان – "171 مدرسة حكومية لأضرار بالغة ، و77 مدرسة للتدمير بشكل كامل بقطاع غزة، إضافة إلى تعرض 191 مدرسة للقصف والتخريب، بينها 65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كما تعرضت 20 مؤسسة تعليم عالٍ لأضرار بالغة، فيما تعرض 51 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و57 مبنى للتدمير بشكل جزئي".

أما في الضفة الغربية، "فقد تعرضت 109 مدارس للتخريب، و7 جامعات وكليات تعرضت لاقتحامات الاحتلال المتكررة، والتخريب والعبث بمحتوياتها"، يضيف البيان.

وأكدت الوزارة، أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.