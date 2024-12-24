العاصمة: حريق مهول بالمحطة البرية بالخروبة

نشب حريق، صبيحة اليوم الثلاثاء، على مستوى المحطة البرية بالخروبة بالعاصمة، تم على إثره إخلاء المحطة وإلغاء جميع الرحلات المبرمجة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد اندلع الحريق في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، تم على إثرها إخلاء المحطة من جميع المسافرين والعاملين بها، بالإضافة إلى الحافلات المتواجدة على مستواها، لتفادي اتساع رقعة الحريق.

وتتواصل جهود فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية من أجل التحكم في النيران المندلعة، فيما لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي خسائر بشرية تذكر، عدا خسائر مادية، بحكم توفر المحطة على عدة محلات تجارية بداخلها.

من جهته، أوضح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الرائد نسيم برناوي، في تصريح صحفي، أن "وحدات الحماية المدنية قد تدخلت بسرعة من أجل السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع انتشاره".

كما أكد الرائد برناوي أنه "تم تدعيم فرق الإطفاء بأكثر من 10 شاحنات للتزويد بالمياه، فيما لم ترد أية معلومات بخصوص تسجيل خسائر بشرية لحد الآن".

وأوصى الرائد برناوي مستخدمي الطريق بتجنب عرقلة حركة المرور، لتسهيل عملية وصول شاحنات الإطفاء إلى الموقع من أجل تدعيم جهود الإطفاء.