مستجدات الحريق بمحطة الخروبة للنقل البري

أكد المكلف بالإعلام على مستوى الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية سوڤرال، إسماعيل سعدوني، اليوم الثلاثاء، أنه يتم الاستعداد لاستئناف الرحلات على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة، وفق مخطط استثنائي، وذلك في أعقاب الحريق الذي اندلع، صبيحة اليوم، على مستوى الرواق التجاري بالمحطة.

وقال سعدوني، في تصريح لوسائل إعلام، إنه "وبعد إحصاء الخسائر التي لم تكن ضمنها أي خسائر بشرية، بحيث تم تسجيل تضرر جزء من سقف الرواق التجاري للمحطة بالجهة اليسرى، وجزء من المديرية العامة"، مؤكدا أنه "بعد التحكم كليا في الحريق واستكمال عمليات التنظيف، لاسيما على مستوى الشبابيك، ستعود حركة النقل بشكل عادي بالنسبة لجميع الرحلات".

وحسب التوضيحات المقدمة من قبل إسماعيل سعدوني، فإن تحقيقا يجرى في هذه الأثناء، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق في سقف المحطة، وكذلك للتأكد من عدم اشتعال النيران مجددا، بعد إعادة بعث التيار الكهربائي داخل المحطة.

للتذكير، فقد اندلع الحريق على مستوى المحطة، في حدود الساعة الثامنة و3 دقائق صباحا، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، التي أكدت إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى مصطفى باشا.

وحسب ذات البيان، فإنه تم إخماد الحريق نهائيا بعد السيطرة عليه ومنع انتشاره، فيما تتواصل عملية التبريد والحراسة.