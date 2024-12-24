لجنة الانضباط تنتظر قرارات لجنة التحكيم

أجلت لجنة الانضباط، التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة، البت في ملف قضية مباراة شباب قسنطينة ونجم مڤرة، عن الجولة 14 من بطولة المحترف الأول.

وأوضحت اللجنة، في بيان نشره الموقع الرسمي للرابطة، اليوم الثلاثاء، أنها تركت ملف المباراة مفتوحا إلى غاية صدور قرارات اللجنة الفدرالية للتحكيم، بعد الاستماع لثلاثي التحكيم الذي أدار المباراة بقيادة لطفي بوكواسة.

وأشار بيان اللجنة، ضمنيا، إلى إلغاء البطاقات الحمراء التي أشهرها الحكم بوكواسة بحق الفريقين، بعد الفوضى التي أعقبت قراره بإلغاء الهدف الذي سجله النادي الرياضي القسنطيني، في آخر أنفاس المباراة.

واتهم مدرب النادي القسنطيني، خير الدين مضوي، الحكم بوكواسة بالعودة للهاتف من أجل إلغاء هدف فريقه.

بالإضافة إلى هذا، تقرر تغريم النادي القسنطيني بـ6 ملايين سنتيم، بسبب استعمال الألعاب النارية، مقابل 4 ملايين سنتيم للنجم، بسبب سوء سلوك الفريق.

ومن أبرز القرارات الأخرى التي أقرتها لجنة الانضباط، معاقبة اتحاد خنشلة بمباراة دون حضور الجمهور، مع تغريمه بـ20 مليون سنتيم، وهي ذات الغرامة التي عاقبت بها وفاق سطيف، بسبب إشعال الألعاب النارية ورشق ميدان ملعب 8 ماي 45، في مباراته أمام اتحاد العاصمة.