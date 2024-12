L'occupation détruit ce qui reste des hôpitaux à Gaza

L’armée sioniste a encerclé l'hôpital indonésien et contraint les personnes qui s'y trouvaient à évacuer. Elle a également bombardé l'hôpital Al-Awda, dans le nord de la bande de Gaza, avec un obus d'artillerie, selon l'agence de presse palestinienne WAFA.

l'occupation poursuit sa politique de destruction des bâtiments autour de l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia, sous un siège militaire intense depuis plusieurs semaines. Les forces militaires se sont rapprochées de cet hôpital il y a quatre jours.

Des témoins oculaires ont rapporté à l'agence Anadolu qu'un certain nombre de véhicules de l'armée sioniste se sont positionnés autour de l'hôpital indonésien, à l'est de Jabalya, en même temps que des frappes aériennes et des tirs intensifs. Les témoins ont ajouté que l'armée a contraint les équipes médicales, les patients et les déplacés présents dans l'hôpital, qui n'est plus opérationnel, à évacuer immédiatement vers Gaza, tout en tirant abondamment sur ses portes et en bombardant ses alentours. L'artillerie sioniste a également bombardé plusieurs zones de la ville de Beit Lahia et ses environs.

Dans la région de Tel al-Zaatar, l'agence Anadolu a rapporté, citant des témoins, que "l'armée sioniste a bombardé l'hôpital Al-Awda avec un obus d'artillerie".

Plus tôt, la direction de l'hôpital avait déclaré que "la zone environnante est soumise à des bombardements extrêmement violents de l'aviation militaire sioniste".

Des incendies se sont déclarés dans les habitations autour de l'hôpital à cause des bombardements, selon des sources médicales relayées par Anadolu. Par ailleurs, des témoins ont confirmé que l'armée sioniste continue de démolir les maisons et bâtiments autour de l'hôpital Kamal Adwan.

Ces mêmes témoins ont indiqué que l'armée a, pour la deuxième fois depuis l'aube, détruit des immeubles résidentiels autour de cet hôpital. Ainsi, les trois principaux hôpitaux du nord de la bande de Gaza sont soumis à des bombardements et à un siège militaire sioniste. Depuis le 5 octobre dernier, l'armée sioniste a lancé une nouvelle invasion dans le nord de Gaza. Les Palestiniens affirment que l'occupation vise à transformer cette zone en une bande tampon après les avoir expulsés sous des bombardements sanglants, tout en bloquant l'accès à la nourriture, à l'eau et aux médicaments.

Cette opération a paralysé le système de santé, selon des responsables gouvernementaux, ainsi que le fonctionnement de la défense civile et des ambulances du Croissant-Rouge palestinien.