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مجتمع

غليزان: استرجاع شاحنة مسروقة

24 ديسمبر 2024 ()

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تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، حسب بيان لها لنهار اليوم الثلاثاء، من استرجاع شاحنة محل سرقة، وهذا بعد تلقي بلاغ بنشر الأبحاث من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس، مفاده التبليغ عن سرقة شاحنة نوع ISUZU من إقليم إحدى الولايات المجاورة.

وعلى إثرها باشرت الوحدات الفرعية بوضع سدود ودوريات عبر جميع المنافذ بإقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، حيث تم العثور على الشاحنة سالفة الذكر، بالساحة المتواجدة أمام الجدار الخارجي للسكنات الوظيفية الخاصة بموظفي قطاع التربية بإقليم ولاية غليزان.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تسليم الشاحنة والوثائق للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس المعنية بالتحقيق.

 

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