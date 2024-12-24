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مجتمع

أمطار غزيرة على 11 ولاية

24 ديسمبر 2024 ()

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حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتعدى 50 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية التاسعة من صبيحة يوم غد الأربعاء، بكل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڤالمة وسوق أهراس.

كما فعّلت ذات المصالح اليقظة البحرية، في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، تحذّر فيه من أمواج عالية، اليوم الثلاثاء، على مستوى السواحل الشرقية الوسطى والشرقية للوطن، بكل من ولايات: بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

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