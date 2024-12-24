شباب بلوزداد: ملاسنات بين بوصوف وعمراني

طلب لاعب شباب بلوزداد، طلال بوصوف، الرحيل من الفريق.

ودخل اللاعب السابق لوفاق سطيف في شجار كلامي مع المدرب عبد القادر عمراني خلال حصة الاستئناف التي أعقبت "مهزلة" القاهرة، والتي جرت اليوم بمعهد الفندقة بعين البنيان، قبل أن ينتقل "الشجار" إلى رئيس الفريق، مهدي رابحي، ليقرر اللاعب مغادرة الحصة التدريبية مباشرة بعد أن راح يؤكد أنه لن يبقى في الفريق.

وتوترت العلاقة بين بوصوف وعمراني في ظل رفض الأخير إعفاءه من التدريبات، بسبب معاناته من الإصابة. وكان شباب بلوزداد قد دفع، قبل عامين، 200 ألف أورو مقابل شراء عقد ابن ميلة من شركة التسويق، التي كانت حولته لنادي لومال البلجيكي، بعد نهاية فترة إعارته.

وفي سياق متصل، شهدت الحصة التدريبية حضور اللاعب اسلام سليماني، الذي برز بغيابه عن المباريات الأخيرة للفريق، لأسباب إدارية، بحسب ما صرح به المدرب عمراني.