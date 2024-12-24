تشغيل محطات تحلية مياه البحر الخمس قبل هذا الموعد

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تشغيل محطات تحلية مياه البحر الخمس، الموزعة على الشريط الساحلي، قبل شهر رمضان المبارك المقبل.

وشدّد الرئيس، في كلمته، خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، على ضرورة "الاندماج في نظام استغلال المياه المستعملة في كل الولايات"، مؤكدا أنه "على السادة الولاة إيلاء العناية التامة لهذا المخطط".

للإشارة، فإن دخول هذه المحطات الخمس حيز الخدمة، سيمكّن من رفع نسبة المساهمة في تحلية مياه البحر إلى 42 بالمائة، من مجموع المياه الصالحة للشرب، وسيزوّد 15 مليون مواطن بهذا المورد الحيوي.

وتتواجد المحطات الخمس المذكورة على مستوى ولايات الطارف، بجاية، بومرداس، تيبازة ووهران، بمعدل 300 ألف متر مكعب لكل محطة، أي ما يعادل مليون ونصف مليون متر مكعب في اليوم.