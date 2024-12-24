غليزان: حجز مبالغ من العملات الأجنبية

أفاد بيان، اليوم الثلاثاء، بأن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان، أوقفت شخصا وبحوزته مبالغ من عملات أجنبية. تعود وقائع القضية، حسب البيان ذاته، إلى الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة، والتي تفيد بقيام أحد الأشخاص بصرف مختلف العملات الأجنبية على مستوى محله التجاري.

وبعد إعداد خطة، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيفه، وضبط خلال عملية تفتيش محله مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية، متمثلة في 13300 أورو، و110 دولارات أمريكية، و15 دينارا ليبيا، وكذا مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ450500 دج. كما تم حجز آلة إلكترونية لحساب النقود.

فيما تم ضبط، خلال تفتيش مسكنه، 685 أورو، 15 دولارا كنديا، و43 دولارا أمريكيا، و2425 ليرة تركية، إلى جانب 100 دينار تونسي، و110 درهم إماراتي، ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ42750 دج، بالإضافة إلى حجز آلة إلكترونية لحساب النقود.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، عن قضية مخالفة التشريع، والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وشراء وبيع وسيلة دفع، أو قيم منقولة محررة بالعملة الأجنبية، وتبييض الأموال بإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات، مع علم الفاعل أنها من عائدات إجرامية.