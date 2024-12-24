تساقط الثلوج.. إنقاذ أشخاص عالقين بقالمة وباتنة

تدخلت فرق الحماية المدنية لإنقاذ أشخاص كانوا عالقين، وتقديم المساعدة لآخرين جراء تساقط الثلوج، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، على مرتفعات ولايتي ڤالمة وباتنة.

فبولاية ڤالمة، تدخلت مصالح الحماية المدنية، الليلة الماضية، لمساعدة 3 أشخاص كانوا عالقين في الثلوج علي الطريق المؤدي إلى جبال ماونة ببلدية بن جراح، حسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال لمديرية ذات السلك النظامي بالولاية.

وذكر المصدر ذاته، أن الفرق التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية، قد تلقت نداء من طرف الأشخاص الذين حاصرت الثلوج سيارتهم على الطريق المؤدي إلى قمة جبل ماونة، على بعد نحو 15 كلم، جنوبي عاصمة الولاية.

وأضافت الحماية المدنية أن فرقها قدمت يد المساعدة للأشخاص الذين كانوا عالقين في الثلوج، وتتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، بعدما تم تحرير مركبتهم.

وتقوم فرق الحماية المدنية، منذ بداية تساقط الثلوج، خلال الساعات الأولى من ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، بعمليات استطلاعية لتأمين مستعملي عدة محاور من الطرقات الوطنية والولائية والبلدية.

وبولاية باتنة، تدخلت وحدات الحماية المدنية، فجر اليوم، عبر مختلف الطرق والمسالك الجبلية التي تقع بكل من آريس ومنعة وثنية العابد وحيدوسة، لأجل تقديم يد المساعدة لمستعملي الطريق، وكذا تسهيل حركة المرور، حسب ما جاء في بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر، فإن مصالح الحماية المدنية تدعو سائقي المركبات، لاسيما منهم مستعملي الطريق عبر المحاور الجبلية للولاية، إلى توخي الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف المناخية.

وقد غطت الثلوج الجبال المحيطة بمدينة باتنة، صباح اليوم، بعد تساقط الثلوج، ليلة أمس إلى اليوم، مع تسجيل انخفاض كبير في درجات الحرارة.



