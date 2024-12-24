القرض الشعبي الجزائري يطلق بطاقة جديدة

أطلق القرض الشعبي الجزائري بطاقة بيبنكية للخصم المؤجل، تتيح لحامليها إمكانية تسديد مختلف مدفوعاتهم عبر الإنترنت أو عبر أجهزة الدفع الإلكترونية مع تأجيل الخصم من الحساب إلى غاية الراتب الشهري الموالي، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان للبنك العمومي.

وتسمح هذه البطاقة، التي أطلق عليها "سي باي +"، لحاملها بالاستفادة من هامش قد يصل إلى 30 بالمائة من الدخل المصرح به وذلك مقابل رسم ثابت، وفقا للبيان نفسه.

ويأتي إطلاق هذه "البطاقة الجديدة ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز وإكمال عرض بطاقات الدفع المقترحة للزبائن"، يضيف البنك العمومي.

كما أن إطلاق هذه البطاقة المبتكرة "يؤكد على الإرادة الاستراتيجية للقرض الشعبي الجزائري في تكييف عروضه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للزبائن، والمساهمة بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشمول المالي عبر أدوات مالية حديثة تقدم قفزة نوعية ملموسة في مجال الخدمات المصرفية".