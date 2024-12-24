خلل تقني يعطل رحلات طيران في أمريكا

أوقفت إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، جميع رحلات شركة الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) لفترة وجيزة بسبب مشاكل تقنية في النظام، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

وبعد ساعة تقريبا، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية رفع الحظر المفروض على رحلات الشركة الأمريكية، من دون أن توضح على الفور طبيعة المشاكل التقنية التي واجهتها.

وقالت بريدجيت فراي من إدارة الطيران الفدرالية في بيان "أبلغت شركة أمريكان إيرلاينز عن مشكلة فنية صباحا وطلبت وقف جميع رحلاتها على مستوى الولايات كافة. ورفع قرار الحظر".

واستمر هذا الحظر لطائرات أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة من الساعة 11.50 حتى الساعة 12.50 بتوقيت غرينتش إثر "مشكلة فنية" لم يتم الكشف عن طبيعتها بعد.