Le sort des factions armées syriennes déterminé

La nouvelle administration syrienne a annoncé, ce mardi, un accord conclu lors d'une réunion entre les dirigeants des factions militaires et le chef Ahmed Al-Char', prévoyant la dissolution de toutes les factions armées et leur intégration dans une armée unifiée sous l'égide du ministère de la Défense.

Dans un communiqué, l'administration a précisé que "cette initiative vise à restructurer l'institution militaire et à renforcer l'unité des décisions militaires et sécuritaires dans le pays".

Selon des rapports médiatiques, cet accord a pour objectif de mettre fin à la fragmentation des factions armées et de coordonner leurs efforts sous une direction centrale unique, contribuant ainsi à la stabilité interne et à l'application de l'État de droit.

Le ministère de la Défense assumera la responsabilité de l'organisation des combattants et des armes conformément aux lois militaires, tout en assurant la formation nécessaire pour intégrer les membres dans la nouvelle armée syrienne.

La veille de cette réunion, le gouvernement syrien intérimaire a nommé Marhaf Abou Qasra au poste de ministre de la Défense. Ancien commandant de l'aile militaire de Hay'at Tahrir al-Cham, il a occupé ce poste pendant plusieurs années.

La réunion tenue à Damas a rassemblé des représentants des factions et des groupes armés issus du nord, du sud et du centre de la Syrie, parmi lesquels le mouvement Ahrar al-Cham, le Front Al-Chamiyah, et les Faucons de la Syrie, ainsi que des groupes militaires de la province de Deraa. Cependant, Ahmed Al-Oudah, chef de la huitième brigade, a refusé de participer en raison de "procédures complexes et de délais prolongés" avant l'accès des dirigeants des factions à la réunion avec Al-Char'.

D'après les informations rapportées par Al-Jazeera, certaines factions craignent une tentative de Hay'at Tahrir al-Cham de "dominer toutes les autres", notamment les groupes militaires de la province de Deraa. Ces derniers adoptent une position prudente envers les décisions d'Al-Char', qui a pris plusieurs mesures avant la réunion visant à satisfaire ses alliés traditionnels après la chute du régime de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier et sa fuite en Russie, où il a obtenu l'asile humanitaire.