إدارة شباب بلوزداد تخرج عن صمتها

أصدرت إدارة شباب بلوزداد أول بيان منذ الهزيمة المذلة (6-1) التي تلقاها لها النادي في مقابلة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، الأحد الماضي.

وكتبت الإدارة العاصمية في البيان، الذي نشر على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، اليوم الثلاثاء: "جماهيرنا العظيمة، بعد الخسارة القاسية في المباراة الأخيرة، نحن بحاجة إلى إثبات أن شباب بلوزداد لا يهتز مهما كانت التحديات. اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، الفريق بحاجة إليكم. حضوركم القوي في مباراة العودة سيكون المفتاح لقلب الموازين وتحقيق النتيجة التي نحلم بها جميعًا".

وأضاف ذات البيان: "ملعبنا يجب أن يكون ممتلئًا عن آخره، بهتافاتكم وأصواتكم التي طالما كانت الوقود الذي يدفع اللاعبين لتقديم الأفضل شباب بلوزداد فريق القلب، ولن نخذله أبدًا. نعم، أخفقنا، والهزيمة كانت ثقيلة، لكن الإيمان بقدرتنا على التعويض هو ما سيصنع الفارق ثقتنا كبيرة في لاعبينا وفي الطاقم الفني، ومع دعمكم المستمر، نستطيع تحقيق المستحيل".

وفي الأخير، دعت الإدارة إلى جعل مباراة العودة "موعدًا لتأكيد حبنا وولائنا للشباب الكبير. معًا، نرفع راية النادي عاليًا بحول الله كلنا في الملعب... كلنا شباب بلوزداد!".

ويحتل حامل لقب كأس الجمهورية المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من ثلاث مواجهات، بفارق 4 نقاط عن المتصدر، الأهلي المصري (7 نقاط) ونقطتان عن الوصيف، أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي (5 نقاط).