الرئيس السنغالي يستقبل مبعوث رئيس الجمهورية

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الثلاثاء، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل رئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي فاي، بدكار، حسب بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، سلم محمد مزيان رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره السنغالي، ناقلا إليه أصدق التحيات الأخوية وتطلعاته لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المثمر والبناء بين الجزائر والسنغال، وفق ذات البيان.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتباحث حول الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والتأكيد على الإرادة المشتركة لتعميق التنسيق والتشاور في مختلف المجالات، كما ناقش الطرفان القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، يختم البيان.