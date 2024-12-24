آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

الرئيس السنغالي يستقبل مبعوث رئيس الجمهورية

24 ديسمبر 2024 ()
+ -

 

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الثلاثاء، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل رئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي فاي، بدكار، حسب بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، سلم محمد مزيان رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره السنغالي، ناقلا إليه أصدق التحيات الأخوية وتطلعاته لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المثمر والبناء بين الجزائر والسنغال، وفق ذات البيان.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتباحث حول الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والتأكيد على الإرادة المشتركة لتعميق التنسيق والتشاور في مختلف المجالات، كما ناقش الطرفان القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، يختم البيان.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    إعلان روسي جديد بخصوص بشار الأسد وعائلته

    10092 قراءة
  • 3

    تفاصيل مثيرة عن عملية سرية صهيونية ضد "حزب الله"

    7352 قراءة
  • 4

    مضوي يعود إلى "فضيحة ملعب حملاوي"

    7296 قراءة
  • 5

    فتح الطريق لإحالة برلمانيين إلى القضاء

    6533 قراءة