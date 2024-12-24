تطورات انتقال بونجاح إلى الأهلي

أصبح الدولي الجزائري بغداد بونجاح حديث الساعة على الساحة الكروية في مصر بعد انتشار أخبار في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قرب انتقال ابن الباهية إلى نادي القرن الإفريقي.

وكشف موقع "في الغول"، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات لا تزال جارية بين النادي الأهلي ونظيره الشمال القطري بشأن بغداد بونجاح.

ونقل الموقع الإلكتروني المصري عن مصدر في الأهلي أن عملاق كرة القدم في بلاد الفراعنة يسعى لضم بونجاح في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن نادي الشمال القطري يرفض التفريط فيه بمنتصف الموسم"، مضيفا أن مدرب الفريق السويسري كولر يرفض الصفقات المحلية ويرغب في ضم محترفين أجانب لإضافة جودة مختلفة للفريق.

وواصل "في حالة إقناع نادي الشمال بترك اللاعب في جانفي، سيتفاوض الأهلي مع بونجاح على راتبه الشخصي".

وأتم تصريحاته "الرؤية الفنية هي أن الأهلي يحتاج لجهود بونجاح في جانفي بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا، وأن الانتظار لنهاية الموسم ليس مناسبا".

وكان المسؤول الإعلامي بنادي الشمال القطري، طه المهيزع، قد نفى في تصريح لموقع "وين وين" القطري، أمس، صحة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن اقتراب الأهلي المصري من ضم النجم الجزائري المخضرم، مؤكدا بالقول: "لم يحدث حتى الآن أي تواصل رسمي من النادي الأهلي مع بغداد بونجاح أو نادي الشمال القطري".

وأضاف المسؤول الإعلامي: "الشمال القطري متمسك بخدمات بغداد بونجاح، ولا ينوي التفريط فيه سواء للأهلي المصري أو لأي فريق آخر، في ظل خوضنا منافسات المسابقات المحلية المختلفة هذا الموسم".

وانتقل بونجاح في الصيف الماضي إلى الشمال القطري لمدة موسمين حتى 2026 في صفقة انتقال حر، ويحتل الشمال المركز الخامس في الموسم الحالي برصيد 16 نقطة.

ورحل بونجاح عن السد القطري بنهاية الموسم المنقضي بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.