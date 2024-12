Une entreprise sioniste menace la sécurité alimentaire des Marocains

Une enquête menée par la plateforme "Hawamich.Info" a révélé l’existence d’une application utilisée par une entreprise sioniste opérant au Maroc, qui collecte des données sensibles sur le secteur agricole du pays et les stocke dans des bases de données sionistes, menaçant ainsi la sécurité alimentaire du Maroc.

L'enquête, intitulée "Les fermes sous contrôle : comment une application sioniste non autorisée menace la souveraineté du Maroc", détaille les personnes derrière cette société et comment les données collectées sont transformées en une carte des ressources agricoles dans l’entité sioniste. Elle met également en lumière l’impact que ces informations peuvent avoir sur les agriculteurs, représentant 80% de la population rurale. L’enquête révèle que l’entreprise sioniste, nommée "Supplant", cible les agriculteurs marocains avec des publicités trompeuses sur les réseaux sociaux afin d’attirer le plus grand nombre possible d'entre eux. Parmi les annonces figurent des messages comme "Excellente nouvelle pour les producteurs de pommes de terre au Maroc, il est temps d'adopter une agriculture intelligente et d'augmenter vos profits avec un service gratuit et avancé, des recommandations personnalisées envoyées directement sur WhatsApp" et "Des images satellites actualisées pour surveiller l'humidité du sol et des conseils agricoles gratuits".

D'après l'enquête, la personne dirigeant cette société est de nationalité sioniste et a précédemment occupé un poste de directeur des ventes pour "Nivatim", une entreprise sioniste spécialisée dans les équipements de systèmes d'irrigation goutte à goutte et l'agriculture de précision, également active au Maroc.

L’enquête souligne aussi que le président du conseil d’administration de "Supplant" est un acteur clé dans une organisation sioniste qui soutient les colonies en Palestine occupée. Un autre membre du conseil d'administration est un colonel à la retraite de l’armée de l’air sioniste. L’enquête pose la question : "Comment une entreprise soutenue par un réseau d'hommes d'affaires sioniste et européens, également détenteurs de la nationalité sioniste, peut-elle offrir ses produits aux agriculteurs marocains sans contrepartie ?" Les recherches du groupe de journalistes de la plateforme ont également révélé que l'application, après inscription et acceptation des termes et conditions, stipule clairement que les données collectées sont transférées et stockées dans l’Etat hébreux, et peuvent être envoyées dans des pays étrangers sans protection adéquate. Les utilisateurs renoncent également à toute réclamation légale concernant les données collectées par l'entreprise.

L'entité sioniste menace l'autonomie agricole du Maroc

L'avocate de l'ordre de Marrakech, Bouchra Al-Asmi, a affirmé, dans une interview à la plateforme "Hwamch.info", que "tous les éléments contenus dans l'accord d'utilisation et la politique de confidentialité constituent des conditions abusives et invalides". Elle a précisé qu'en ce qui concerne les données personnelles, "quiconque collecte des informations doit obtenir l'autorisation de la Commission nationale de protection des données personnelles, et obtenir également l'accord explicite de la personne concernée après l'avoir clairement informée des finalités de la collecte et des bénéficiaires de ces données conformément à la loi".

De son côté, le professeur Mohamed El-Naji, chercheur à l'Institut Hassan II des sciences agronomiques et vétérinaires, a expliqué que "l'entreprise Soplant utilise une stratégie à plusieurs niveaux pour collecter des données agricoles". Il a précisé que "l'entreprise commence par offrir des services gratuits aux agriculteurs, tels que des conseils techniques et des recommandations pour améliorer la production et optimiser la consommation d'eau". Selon lui, l'entreprise collecte des informations détaillées sur les caractéristiques du sol, les ressources en eau, les systèmes d'irrigation, les types de cultures, ainsi que les conditions climatiques locales, ce qui lui permet de créer une base de données complète sur le secteur agricole marocain.

El-Naji a ajouté que ces informations permettent à l'entreprise de déterminer les zones les plus fertiles pour un investissement futur, lui offrant ainsi une compréhension approfondie des forces et faiblesses du système agricole marocain. Il a souligné que ces activités représentent une menace directe pour la souveraineté alimentaire du Maroc, car l'entreprise pourrait influencer les décisions de production agricole, imposer des modèles agricoles qui servent ses intérêts et renforcer la dépendance vis-à-vis des technologies et intrants agricoles. Cela pourrait avoir un impact négatif sur les prix des produits agricoles et compromettre la durabilité de l'agriculture traditionnelle. Il a également averti que cela pourrait affaiblir la sécurité alimentaire nationale et nuire aux petits et moyens agriculteurs.

La même source a noté que cette activité représente une menace économique majeure, car "elle crée une dépendance technologique et financière pour les agriculteurs, qui se retrouveront obligés d'acheter des équipements et des technologies spécifiques à l'entreprise, augmentant ainsi considérablement les coûts de production". El-Naji a conclu que "Soplant cherche actuellement à étendre ses activités au Maroc en attirant les agriculteurs pour qu'ils bénéficient de ses services gratuits en apparence, tout en collectant en réalité des données stratégiques sur le secteur agricole marocain".