الشلف: الإطاحة بعصابة من بينها امرأة وابنتها

أطاحت شرطة الأمن الحضري الثاني، بأمن ولاية الشلف، حسب بيان لها اليوم، بأفراد عصابة إجرامية، مختصة في السرقة بالعنف، مكونة من أربعة أشخاص، من بينهم امرأة وابنتها. العملية تمت، حسب البيان، عقب تلقي شكوى من ضحية تعرض للسرقة، تحت طائلة التهديد من قبل امرأة تبلغ 39 سنة، بحي الشارة بالشلف، تم سلبه مبلغا ماليا يقدر بأكثر من 32 مليون سنتيم، إلى جانب تحطيم هاتفه النقال من قبل شريكيها في الجرم، وهما شخصان ينحدران من مدينة الشلف، بعد تهديده بواسطة سلاح أبيض.

وأضاف البيان: "تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المعنية وابنتها رفقة شريكيها، بعد عمليات بحث وتحر، بناء على المواصفات التي قدمها الضحية، مع كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من طرف أفراد العصابة".

وكشف ذات البيان أن "الجناة قاموا بالاستيلاء على أغراض الضحية بعد استدراجه باستغلال الفتاة، وتنفيذ عملية السرقة بعد تهديده والاعتداء عليه".

وقد أنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة، بالتعدد تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض، وقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، التي خصتهم بأوامر إيداع بالمؤسسة العقابية.