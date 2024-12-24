بعد 5 سنوات من ظهوره.. كم عدد وفيات كورونا حاليا؟

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأنه بعد مرور نحو خمس سنوات على ظهور فيروس كورونا، تراجعت أعداد الوفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس على نحو مطرد.

وأوضحت المنظمة في بيان أن معدل وفيات كورونا كان قد وصل في جوان 2021 إلى واحد من كل أربعة مرضى من مصابي كورونا الموجودين في المستشفيات، بينما وصل هذا المعدل في الوقت الحالي إلى واحد من كل 25 مريضا.

وقدمت المنظمة الأممية تقييما عاما عن الخمس سنوات الماضية، حيث تم تسجيل ما يقارب 777 مليون حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم.

وذكرت أن الجائحة أودت بحياة حوالي سبعة ملايين شخص في العالم.

وقالت المنظمة في تقييمها أنه في الفترة بين منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2024، أبلغت 77 دولة عن حالات إصابة بفيروس كورونا.

وتابعت المنظمة أن مشكلة أعراض ما يعرف بـ "كوفيد طويل الأمد" لا تزال تثير القلق، مشيرة إلى أن دراسة حديثة أظهرت أن 6 في المائة من حالات كورونا تطورت إلى حالات "كوفيد طويل الأمد".

ورأت المنظمة أن اللقاحات ضد كورونا تعد وسيلة حماية فعالة لتقليص الأضرار اللاحقة المحتملة، موضحة أن الفيروس لا يزال ينتشر دون وجود نمط موسمي واضح ولا يزال يؤدي إلى مرض قد يكون شديدا في بعض الحالات.

وقالت المنظمة إنها لم تعد تراقب انتشار الفيروس أو شدته أو التغيرات المحتملة في الفيروس بشكل دقيق كما كان في السابق، وذلك بسبب التقليص الكبير في اختبارات كورونا.