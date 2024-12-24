وزير الصحة يواصل لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين

التقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بأعضاء مكتب النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية برئاسة محمد ايدير .

وحسب بيان وزارة الصحة فإن هذا الاجتماع يدخل في إطار سلسة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين التي يجريها وزير الصحة.

وخصص اللقاء –حسب ذات البيان- لنقل بعض الانشغالات الهامة التي تتعلق بسلك الأخصائيين أين كانت الفرصة للوزير من أجل "التأكيد على أهمية الحوار وتبادل الآراء وتخصيص اللقاءات الدورية على مستوى كل المؤسسات العمومية للصحة ومديريات الصحة بالولايات وتشجيع العمل والأنشطة التي تخدم مستخدمي القطاع ويعزز المنظومة الصحية و طورها".

وأبدى أعضاء مكتب نقابة الأخصائيين عن "ارتياحهم بالمجهودات المبذولة في تحسبن الخدمة العمومية للصحة وعلى كل الآثار الايجابية التي سيلمسها الأخصائيون في الصحة العمومية مع تطبيق قانونهم الأساسي الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا".

وكان وزير الصحة قد هنأ كل أخصائي قطاع الصحة بعدما صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس الجمهورية، على القانون الأساسي لقطاع الصحة، متمنيا لهم حياة مهنية ناجحة.