سيدي بلعباس: إجلاء خمس ضحايا صوب مستشفى الحروق بوهران

حوّل خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين سنتين و 45 سنة من العمر في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء على جناح السرعة صوب المستشفى المختص في علاج الحروق بوهران انطلاقا من بلدية عين البرد 25 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس، وذلك إثر إصابتهم بحروق من الدرجة الثانية بعد أن أتت ألسنة اللهب على جزء هام من مقرهم السكني العائلي الكائن بمزرعة "بوبرناس" المتواجدة على حافة الطريق الوطني رقم 13.

وجاءت الحادثة بعد تسرب الغاز بمطبخ المنزل قبل أن يتبع ذلك بحريق، ما استدعى تدخل أعوان الحماية المدنية على جناح السرعة لإسعاف الضحايا وتحويلهم إلى مستشفى عين البرد قبل أن تتكفل المصالح الطبية المحلية بتحويلهم إلى مستشفى وهران الحروق بسيارات اسعاف تابعة للقطاع الصحي عين البرد.