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مجتمع

أمطار وثلوج على هذه المرتفعات

25 ديسمبر 2024 ()

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أعلنت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الأربعاء، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات الشرقية للوطن، التي يزيد علوها عن 1200 أو1300 متر.

وأشار الديوان، في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، إلى أنه من المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و15 سم، وذلك إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وأضاف المصدر ذاته، أن الولايات المعنية هي باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

من جهة أخرى، نبه الديوان إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة، إذ تتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 20 و40 ملم، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 ملم على كل من ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڤالمة وسوق أهراس.

كما أوردت النشرية تنبيها آخر خاصا بهبوب رياح على كل من ولايتي تبسة وخنشلة.

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