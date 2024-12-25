انطلاق دورة الجزائر الدولية للدراجات من تونس

ستعطى إشارة انطلاق دورة الجزائر الدولية للدراجات، يوم 8 فيفري 2025، من دولة تونس الشقيقة في سابقة أولى.

وكشف رئيس الاتحاد الجزائري للدراجات، خير الدين برباري، لـ"الخبر"، على هامش فعاليات الأسبوع الأولمبي - جنوب، الجارية حاليا بوادي سوف، أن الطبعة الـ25 من الدورة الدولية للدراجات سعت لتخليد محطات تاريخية في ذاكرة الشعب الجزائري، إذ ستعطى إشارة انطلاقها يوم 8 فيفري المقبل من منطقة ساقية سيدي يوسف بتونس، تزامنا مع الذكرى 67 للجريمة التي ارتكبها المستعمر في هذه البلدة الحدودية، وامتزج فيها دم الجزائري مع شقيقه التونسي، على أن تختتم يوم 24 فيفري 2025 بمدينة حاسي مسعود، لتخلد الذكرى المشتركة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات.

وأشار برباري، في معرض حديثه، إلى أنه سيعقد، قريبا، ندوة صحفية لتقديم كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث الرياضي الهام.