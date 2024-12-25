موزمبيق: موجة عنف بعد مصادقة المحكمة الدستورية على فوز الحزب الحاكم

شهدت موزمبيق موجة عنف دامية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم شرطيان، وإصابة 25 آخرين.

تأتي هذه الأحداث عقب مصادقة المحكمة الدستورية على فوز حزب "جبهة تحرير موزمبيق" (فريليمو) الحاكم في الانتخابات الأخيرة، وهو ما أثار غضب المعارضة ودفعها للاحتجاج على ما وصفته بعمليات تزوير واسعة النطاق.

وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير الداخلية، باسكوالي روندا، أن الحوادث العنيفة التي شهدتها البلاد تضمنت 236 واقعة عنف، أسفرت عن إصابة 25 شخصا، من بينهم 13 شرطيا، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 70 شخصا. وأوضح أن الهجمات شملت مراكز الشرطة والمنشآت العقابية والبنى التحتية الأخرى، باستخدام الأسلحة النارية والسكاكين.

وكانت الاضطرابات قد اندلعت بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية، يوم الإثنين، تصديقها على نتائج الانتخابات التي جرت في التاسع من أكتوبر الماضي، مؤكدة فوز حزب فريليمو الذي يسيطر على البلاد منذ عام 1975.

من جانبها، اتهمت المعارضة حزب فريليمو بتزوير الانتخابات، مشيرة إلى أن الانتخابات شهدت انتهاكات واسعة النطاق، وهو ما نفاه الحزب الحاكم، مؤكدا شرعية النتائج.

وفي محاولة لاحتواء أعمال الشغب، عززت السلطات الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، حيث تم نشر تعزيزات من القوات المسلحة وقوات الدفاع في النقاط الحيوية. وأكد وزير الداخلية أن "الوجود الأمني سيزداد في المواقع الاستراتيجية للحفاظ على الأمن".

وفي العاصمة مابوتو، شهدت المدينة مناوشات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وأفاد شهود عيان بأن المدينة بدت شبه مهجورة، حيث أغلقت معظم المحال التجارية والشوارع الرئيسية، في وقت تسود فيه حالة من الترقب والخوف من تصاعد الاضطرابات.



