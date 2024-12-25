إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار

سلّم الإرهابي المسمى "رقادي سيد أحمد" المدعو "أبو البراء" نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و4 قذائف هاون 82 ملم، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، حسبما أفاده به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 ديسمبر 2024، عدة عمليات أسفرت عن توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 33 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطارين و34 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، بالإضافة إلى ضبط 3 بنادق رشاشة من نوع FMPK ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكميات ضخمة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ(2.460.875) قرص، حسب البيان.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 457 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وإيليزي، وضبطت 59 مركبة و296 مولدا كهربائيا و212 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف 25 شخصا آخر وضبط 12 بندقية صيد ومسدسين آليين و41340 لتر من الوقود و128 قنطارا من مادة التبغ و29 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية، وإنقاذ 7 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.