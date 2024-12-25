الشلف: الإطاحة بشبكة بحوزتها 8250 قرصا مهلوسا

نجحت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بأمن ولاية الشلف، حسب بيان لها، في تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، وحجز 8250 قرصا مهلوسا ذات منشأ أجنبي.

وحسب ذات البيان، فإن هذه العملية النوعية، نفذت باحترافية عالية من قبل عناصر الفرقة، عقب عمل استعلاماتي ميداني دقيق، مكنهم من الكشف عن نشاط الشبكة الإجرامية المكونة من 6 أفراد، أعمارهم ما بين 21 و31 سنة، ينحدرون من مدينة الشلف، جرى توقيف ثلاثة منهم مع ضبط كمية الأقراص مموهة داخل طرد بريدي بكرسي خشبي، قادما من إحدى الولايات الجنوبية الشرقية للوطن إلى ولاية الشلف، تم شحنه عبر إحدى شركات التوصيل الخاصة.

وأضاف ذات البيان، أن التحقيقات والتحريات الميدانية والتقنية الموسعة في القضية تمت تحت إشراف النيابة المختصة، التي قادت إلى كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من قبل أعضاء هذه الشبكة، المتمثل في إنشاء سجل تجاري بوثائق هوية مزورة لاستغلاله في نقل وتمرير كميات معتبرة من المهلوسات عبر مكاتب شركات التوصيل الخاصة، للتمويه عن نشاطهم المشبوه الذي شكلوا لأجله شبكة منظمة، حدد دور كل فرد من أعضائها بدقة.



كما بيّن التحقيق استخدامهم تجهيزات مختلفة لتسهيل عمليات النقل، والتمويه من بينها جهاز تلفاز كبير الحجم مخصص لإخفاء المواد المحظورة ونقلها إلى ولاية الشلف بهدف إعادة ترويجها.

وقد أنجز ضد المشتبه بهم ملف جزائي أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، التي خصتهم بأمر إيداع عن جنحة القيام بطريقة غير مشروعة بنقل وتخزين وبيع المؤثرات العقلية وجنحة التهريب.