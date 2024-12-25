سجاتي: استهدف الرقم القياسي العالمي وذهبية طوكيو 2025

أكد البطل الجزائري العداء، جمال سجاتي، اليوم الأربعاء، أن هدفه لعام 2025، "اللقب العالمي في بطولة العالم المقررة في سبتمبر بالعاصمة اليابانية طوكيو".

وأضاف سجاتي، خلال ندوة تفاعلية في المركز الثقافي بوادي سوف، على هامش أسبوع الرياضة - جنوب، أنه "سيشارك العام المقبل في سباق 1500 متر، بالإضافة إلى تخصصه في 800 متر"، مشيرا إلى أن حلمه "تحطيم الرقم القياسي العالمي في بطولة العالم المنظمة في اليابان، العام المقبل، والتتويج بميدالية ذهبية ورفع العلم وسماع النشيد الوطني بطوكيو".

وفي هذا الخصوص، عاد البطل، المتوج بلقب أحسن رياضي للسنة المنتهية (2024) عن فئة الذكور، خلال عملية سبر آراء وكالة الأنباء الجزائرية، هذا الأسبوع، إلى معاناته ومساره الرياضي. وأشار إلى أنه لم يكن يملك حذاء رياضيا، للتدريب، قائلا: "كنت أملك حذاء واحدا أمارس به كل شيء في حياتي اليومية" (للدراسة، للرياضة، للعب كرة القدم وغيرها..). وأضاف: "أنا من عائلة بسيطة وحلمي الأول أن أفرِح والديّ".

وفي حديثه عن والدته التي كان حلمها وتمنياتها تتويجه وظهوره يوما ما في التلفزيون، قال سجاتي إن "الوالدة كانت تطهو المطلوع، أسألها.. هل سترينني يوما في التلفزيون: تقول لي إن شاء الله".

وفي مراحل مساره الرياضي، أكد سجاتي أنه جاء "من الجزائر العميقة، فأي رياضة تتعلق بها، تسطر هدفا تضحي لأجله"، كما "وضعت سقفا لطموحاتي منذ صغري حلمت بالبوديوم الأولمبي"، مشيرا الى أن فوزه في بطولة الجزائر في 2018 ببحاية، نقطة تحول وانطلاقة في مسيرته الرياضية، كما أن لقاءه بمدرب بينيدة أوصله إلى العالمية".

كما أكد المتوج بالميدالية البرونزية في نهائي سباق 800م، خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة، أن "التدريب أصعب من المنافسة"، مضيفا أنه كان "لاعبا لكرة القدم، والمدرب لاحظ سرعته، وهو المحفز له، لانتقاله إلى ألعاب القوى".