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أخبار الوطن

انشغالات أطباء الصحة العمومية على طاولة الوزير

25 ديسمبر 2024 ()
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التقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بأعضاء مكتب النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، أمس الثلاثاء، فإن الاجتماع كان فرصة لممثلي الأطباء الأخصائيين، برئاسة الدكتور محمد إيدير، لنقل بعض الانشغالات الهامة التي تتعلق بهذا السلك.

من جهته، أكد الوزير سايحي على "أهمية الحوار وتبادل الآراء وتخصيص اللقاءات الدورية على مستوى كل المؤسسات العمومية، للصحة ومديريات الصحة بالولايات لتشجيع العمل والأنشطة التي تخدم مستخدمي القطاع، وتعزيز المنظومة الصحية وتطويرها".

ولدى تطرقهم إلى القانون الأساسي الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، أبدى أعضاء مكتب نقابة الأخصائيين "ارتياحهم للمجهودات المبذولة من أجل تحسين الخدمة العمومية للصحة، والآثار الإيجابية التي سيلمسها الأخصائيون في الصحة العمومية عند تطبيق هذا القانون".

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