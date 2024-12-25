42 وفاة في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 42 شخصا حتفهم وأصيب 1687 آخرون بجروح متفاوتة، إثر وقوع 1399 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة من الـ15 إلى الـ21 ديسمبر الجاري.

وحسب ما ورد في الحصيلة الأسبوعية لتدخلات الحماية المدنية، كُشفت عنها اليوم الأربعاء، فإن أثقل خسارة سجلت على مستوى ولاية تيارت، بوفاة 9 أشخاص في مكان الحادث، وجرح 38 آخرين على إثر وقوع 17 حادث مرور.

كما نفذت وحدات الحماية المدنية 1185 تدخلا سمحت بإخماد 728 حريقا، حسب ذات الحصيلة - منها حرائق منزلية وصناعية وحرائق مختلفة، سجلت أهمها بولاية الجزائر بـ65 حريقا، وبولايتي البليدة وتلمسان تم تسجيل 42 حريقا في كل ولاية.