الشروع في أشغال عصرنة ملعب بلعباس نهاية الموسم

يرتقب أن يتم الانطلاق في مشروع عصرنة ملعب 24 فيفري 1956 بسيدي بلعباس مع نهاية الموسم الكروي الحالي، وذلك بعد أن تم مؤخرا استكمال الدراسات المتعلقة به، حسبما استفيد اليوم الأربعاء من المديرية الولائية للشباب والرياضة.

أكد المسؤول الأول عن هذه الهيئة، بدر الدين غربي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيتم القيام بالإجراءات الإدارية الاعتيادية التي تسبق انطلاق الأشغال في الأيام المقبلة على مستوى وزارة الرياضة، وذلك قبل إطلاق المناقصة المخصصة لتعيين المؤسسة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع.

ويسمح تأخير انطلاق الأشغال المعنية للنادي المحلي اتحاد بلعباس بمواصلة استضافة منافسيه بحديقته المفضلة ضمن فعاليات بطولة ما بين الجهات لكرة القدم (مجموعة الغرب)، حيث يحتل هذا الفريق المركز الثاني في الترتيب بفارق أربع نقاط عن الرائد وداد تلمسان، في انتظار مباراتهما السبت المقبل بسيدي بلعباس لحساب الجولة الـ14 وما قبل الأخيرة لمرحلة الذهاب.

وتبلغ سعة ملعب 24 فبراير 1956، الذي تم تدشينه في 19 جوان 1981 بمناسبة نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، 45 ألف متفرج، حيث يعتبر من بين الملاعب الكبيرة بالجزائر التي قررت وزارة الرياضة إعادة تهيئتها وفق المقاييس الدولية تحسبا لاعتمادها من طرف الهيئات الكروية الإفريقية والعالمية كي تحتضن مستقبلا مختلف المنافسات الرسمية.

وتشمل الورشات التي سيتم فتحها لهذا الغرض على مستوى ملعب 24 فيفري 1956 جميع مرافق هذه المنشأة الرياضية التي تضم ملعبا للتدريبات وقاعة متعددة الرياضات وفندقا صغيرا وهياكل أخرى، كما أشير إليه.