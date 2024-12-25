مظاهرات غاضبة للعلويين في سوريا

تظاهر عشرات الآلاف من الطائفة العلوية، اليوم الأربعاء، في مدن حمص واللاذقية وطرطوس والقرداحة في الساحل السوري تنديدا بحرق مقام ديني في حلب.

وأفاد "تلفزيون سوريا" أن المظاهرات الغاضبة جاءت بعد حرق مقام أبي عبدالله الحسين بن حمدان الخصيبي في حلب، وقتل 5 مدنيين من حراس المقام يوم أمس.

وردد متظاهرون شعارات مثل "بالروح بالدم نفديك يا خصيبي"، و"واحد واحد واحد الشعب السوري واحد."

في نفس السياق، قالت قناة "الجزيرة" إن اشتباكات اندلعت في طرطوس أسفرت عن قتيلين و4 جرحى من قوات وزارة الداخلية السورية.

ونقلت القناة عن مصدر من وزارة الداخلية أن الاشتباكات وقعت على خلفية مظاهرات نددت بحرق مقام لشخصية علوية في حلب شمال سوريا.

وأكد المصدر أن "عناصر من بقايا النظام البائد أحرقت المقام العلوي بعيد سقوط حلب لإثارة الفتنة"، وفق قوله.

وطرطوس الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، ذات غالبية تعود للطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

بدوره أعلن مجلس مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية الساحلية (غرب) حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء اليوم حتى الثامنة صباح غد، كما أعلن محافظ حمص وسط البلاد حظر التجول في المدينة من الساعة 6 مساء اليوم إلى 8 صباح غد، ودعا المواطنين إلى عدم الخروج إلى الشوارع في هذه الفترة.

ولا يزال توحيد البلاد التي مزقتها الحرب، إضافة إلى وجود فصائل ذات ولاءات متباينة والعديد من الأقليات الدينية، يشكل تحديا أمام هيئة تحرير الشام التي أسقطت حكم الأسد في 8 ديسمبر الجاري.

وتواجه الهيئة، المصنفة إرهابية في واشنطن، تحديا كبيرا يتمثل بوجود العديد من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوفها أو صفوف الفصائل المتشددة، ومعظمهم من آسيا الوسطى.