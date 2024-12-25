إحباط عملية تهريب المرجان في العاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني في العاصمة، من توقيف شخص متورط في نقل وتهريب وحيازة المرجان، وحجز 71 كلغ من المرجان الأحمر، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان ذاته، أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، "تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسي الحواس, مدعمين بأفراد فرقة عين طاية، فرقة الأمن والتحري بباب الزوار وفرقة الجزائر شاطئ، وبالتنسيق مع رئيس الفرقة البحرية بتامنفوست، من توقيف شخص يقوم بنقل وتهريب وحيازة المرجان".

وأضاف أن "العملية جاءت بعد استغلال معلومات واردة مفادها احتمال تمرير شحنة من المرجان الأحمر على مستوى شاطئ سيركوف بعين طاية، وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات، تم تحديد موعد ومكان تسليم واستلام شحنة المرجان، وعلى إثرها تم وضع خطة أمنية محكمة لإحباط هذه العملية من خلال غلق جميع المنافذ المحتمل الفرار منها".

وذكر البيان أنه "عند وصول أفراد الدورية إلى عين المكان، تم رصد سيارة رباعية الدفع بصدد مغادرة الشاطئ، ليتم مباشرة توقيف صاحب المركبة، حيث وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على كمية من المرجان بوزن 12 كلغ، على إثرها تم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه".

وبعد الحصول على إذن بالتفتيش، تم تفتيش منزل المشتبه فيه "ليتم حجز 59 كلغ من المرجان ليصل الوزن الإجمالي إلى 71 كلغ".

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، "سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة لارتكابه جنحة تهريب منتجات البحر وجنحة حيازة ونقل المرجان دون سند قانوني"، تابع البيان ذاته.