القضاء على سرب من طيور "المينا" الخطيرة

تمكن نشطاء بفديرالية الصيادين، في عمل منسق مع مصالح الغابات في البليدة، من القضاء على سرب من طيور "المينا" العدواني والخطير، بتخوم بلدية موزاية إلى الغرب من ولاية البليدة.

مسؤول مقاطعة الغابات لدائرة العفرون، أوضح لـ "الخبر"، أنهم تمكنوا أمس من القضاء على عدد من طيور المينا الخطيرة، بضواحي موزاية، في عمل مع الصيادين، وهي العملية التي تأتي استجابة لتعليمات المصالح الولائية، في حماية محاصيلنا من هذا الخطر المتنقل، وهم يواصلون مراقبة وتتبع آثار هذا الطائر العدواني والناقل للأمراض، لمنع انتشاره وتكاثره.

العملية جاءت تبعا لمراقبة تسلل طائر" المينا" الذي تم رصده بالجهة الغربية من عاصمة الولاية، منذ أيام، لتباشر الجهات المسؤولة وعلى رأسها الغابات، عمليات مطاردة والتخلص من خطره، خصوصا وأن المعروف عنه ذكاءه الحاد مقارنة بباقي الطيور، وعدوانيته ونقله للأمراض، وتأقلمه مع الظروف البيئية والمناخية، والتسبب في تخريب المحاصيل الزراعية بشكل فظيع.

وتتواصل عمليات المراقبة، تحسبا لظهور هذا الطائر، والذي يرجح أن يكون حسب مهتمين ومتابعين، تسلل إلى الجزائر، في فعل تخريبي مقصود، أو من عشاق ومربي الحيوانات وطيور الزينة.