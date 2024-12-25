"تونيك" تدخل السوق الموريتانية

صدرت شركة "تونيك صناعة"، فرع المجمع العمومي "أ سي أس"، اليوم الأربعاء، أكثر من 95 ألف صندوق ورق مقوى مموج نحو موريتانيا.

وجاء في بيان للمجمع العمومي "أ سي اس" (الشركة القابضة للتخصصات الكمياوية)، أن "تونيك صناعة قامت بأول عملية تصديرية لها نحو السوق الموريتانية، حيث تم شحن 95 ألف و250 وحدة من صناديق الورق المقوى المموج"، مشيرا إلى أن "سنة 2025 ستشهد عمليات تصدير أخرى نحو ذات البلد".

وجاءت هذه العملية، بعد مشاركة مجمع "أ سي أس" وشركاتها الفرعية، في الطبعة الأخيرة لمعرض المنتجات الجزائرية الذي أقيم خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 7 ماي بنواكشوط، حيث تم خلاله عقد اتفاقيات لتسويق منتجاته في هذا البلد، فضلا عن القيام باتصالات هامة مع العديد من الصناعيين ورجال الأعمال الموريتانيين، يضيف البيان ذاته.

وكان وفد موريتاني قد قام مؤخرا بزيارة ميدانية إلى المؤسسة أين أبدى إعجابه بنوعية المنتوج، وبالمناسبة تم الاتفاق على مواصلة العمل سويا خلال السنة المقبلة، حسب ما جاء في البيان.