إدارة مولودية الجزائر ترد على الشائعات

نفت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، ما وصفتها بـ "الشائعات التي راجت بقوة مؤخرا" حول ضلوع مجموعة من المناجرة ووكلاء اللاعبين في مشاكل داخل الفريق، أو تحكمهم في التشكيلة أو تأثيرهم على قرارات الطاقم الفني.

وأكدت إدارة "العميد"، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن "فريقا بحجم وعراقة وتاريخ المولودية يستحيل أن يكون رهينة لأشخاص لا علاقة لهم بالنادي ولا تربطهم أي وثيقة رسمية أو صفة قانونية أو أي عقد بالفريق، خاصة في الظرف الحالي أين يمر فيه النادي بمرحلة انتقالية تاريخية، تسعى من خلالها الإدارة لإعادة أمجاد الفريق وبناء مؤسسة محترفة وفق ما تتطلع إليه جماهيرنا الوفية".

وأضاف البيان: "تطمئن الإدارة محبي النادي أنه لا توجد نار داخل بيت المولودية وأن أقصى ما قد يصيب الفريق حاليا هو فترة فراغ فنية يمكن تجاوزها بسهولة من خلال الابتعاد عن الشائعات والإشاعات والأقاويل وكذا من خلال تظافر جهود الجميع ووضع الثقة في اللاعبين ودعمهم لتحقيق النتائج المرجوة وبلوغ الأهداف المسطرة في مختلف المنافسات".

ويعيش الناي الذي توج بلقب البطولة وبلغ نهائي كأس الجمهورية الموسم الماضي نتائجا متذبذبة في الفترة الأخيرة، سواء في المنافسة المحلية أو في دوري أبطال إفريقيا، عجلت بإعلان إدارة الرئيس حاج رجم الطلاق بالتراضي مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل، وتعيين التقني التونسي خالد بن يحيى.