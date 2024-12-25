تسمم شخصين بالغاز في النعامة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمغرار جنوبي النعامة هذا المساء على الساعة 18 سا و 30 دقيقة لأجل إنقاذ وإسعاف شخصين تعرضا لتسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد حراري بداخل حمام أثناء الاستحمام، مع تسجيل انعدام للتهوية بالمسكن العائلي بقرية ذراع الصاع بلدية مغرار. أسفر هذا الحادث عن تسمم شخصين من جنس أنثى عمرهما 22 و23 سنة، في حالة وعي لهما صعوبة في التنفس، تم إسعافهما وإجلاؤهما إلى القطاع الصّحي بذات البلدية. مديرية الحـمايـة المدنيـة لولاية النعامة تُذكر المواطنين بضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائية ، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة ، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية