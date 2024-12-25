هذا جديد القانون الأساسي للصحة

اصدرت وزارة الصحة هذا المساء منشورا على صفحتها على الفايسبوك أشارت فيه إلى أنه تبعا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، والذي تم خلاله المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهني قطاع الصحة، والتي كانت نتيجة عمل نوعي، جاد، متواصل و مثمر شاركت فيه مختلف الهياكل و الإدارات و الشركاء الاجتماعيون دون استثناء منذ أن امر رئيس الجمهورية بمراجعتها إلى يوم المصادقة عليها و هي فرصة لتقديم كل الشكر و الامتنان للسيد رئيس الجمهورية على الرعاية البالغة التي أضفاها و أبداها لقطاعنا بدعمه لهذه القوانين الأساسية . حيث جاءت هذه الأخيرة تلبية للرؤى الاستراتيجية لرسم مسار مهني محفز و الذي ما دأب قطاعنا تبريره أمام الهيئات المختصة خاصة أن ذلك يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية و يدعم أيضا إرادة تحسين أداء و الخدمة بالمستشفيات و الهياكل الصحية و يخدم الحياة المهنية والاجتماعية التي اقترحها الشريك الاجتماعي في مختلف اللقاءات الخاصة بدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية أو غيرها.

بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصاتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة. مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة "ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز" . أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الاسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب استفادة الأسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في "الطبيب المرجعي" .

أما بخصوص أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية فقد استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي. بالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، فقد استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عال جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.

أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش، فقد تم اعتماد "مستخدمي التخدير" كتسمية جديدة، إلى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وإدراج توظيف منتوج تكوين خريجي "المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير" كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.

على غرار بقية الأسلاك فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم.

كما استفادت أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب.

وقد استفاد أسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية بدورهم من رتب ترقية جديدة إلى جانب مناصب عليا جديدة، وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم. مع إعادة النظر في تسمية النفسانيين في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح "الأرطفنيون". وتجدر الإشارة إلى استفادة كل مهني القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من رفع في الأجور و التعويضاات و ضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية اأناء أو بمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية.

كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج . تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع كما نذكر أن هناك مشاريع و تصورات على مستوى الوزارة تعتزم اقناع المصالح المختصة لدراستها و هي تخص فئات أخرى التي تعمل في القطاع و التي لها مكانتها في التميز و نجاح انشطة الصحة أيضا و التي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا و يعاد مناقشتها مع كل الحرص لأقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها .في الأخير ذكرت الوزارة أنه ستكون الفرصة سانحة حتما للقيام بتطبيق هذه القوانين الأساسية فور إصدارها في الجريدة الرسمية و ذلك على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باشراك كل الشركاء الاجتماعين و مختلف الفاعلين من هياكل إدارية و مؤسساتية