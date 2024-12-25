لجنة الانضباط تصدر قراراتها بخصوص لقاء شباب قسنطينة ونجم مقرة

معاقبة مضوي بلقائين وقيبوع بأربعة والمشرف الطبي بستة أشهر أصدرت قبل قليل لجنة الانضباط بالرابطة المحترفة قراراتها بخصوص لقاء شباب قسنطينة ونجم مڤرة الذي أثار الكثير من الجدل، بسبب القرارات التحكيمية التي جاءت عقب إلغاء هدف النادي القسنطيني. قرارات لجنة الانضباط تمثلت في معاقبة مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي بلقائين منها واحد موقوف التنفيذ، ومعاقبة اللاعب قيبوع بأربعة لقاءات منها لقاءان موقوفا التنفيذ، وكذا معاقبة المشرف الطبي مالوفي بستة أشهر، منها ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى معاقبة مدرب حراس مرمى نجم مقرة سلبم فضيل بلقائين واحد منهما موقوف التنفيذ.