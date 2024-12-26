برد شديد وثلوج على هذه المرتفعات

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الثلوج، اليوم الخميس، على المرتفعات الشرقية للوطن التي يزيد علّوها عن 1300 متر.

كما حذرت ذات المصالح في نشرية لها، من تشكل الجليد خلال الصبيحة على المناطق الداخلية الوسطى وكذا منطقة الأوراس، فيما نبهت من تسجيل برد شديد بكل من ولايات البيض، الأغواط، تيارت، الجلفة، المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف وباتنة وخنشلة.

وحسب توقعات الديوان، فإن الأجواء ستكون غائمة غالبا بالمناطق الشرقية للوطن، مع تساقط أمطار محلية على المدن الساحلية والداخلية.

كما ستشهد المناطق الغربية والوسطى للوطن مرور سحب سفلى مرفوقة بضباب محلي، تخص السهوب الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة، وكذلك الحال بمرور سحب عابرة على المناطق الساحلية الوسطى والشرقية.

أما بالمناطق الجنوبية، ستكون الأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على منطقة تيندوف، وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر – مالي، نحو الصحراء الكبرى وأقصى الجنوب، فيما تكون الأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة لنهار اليوم، فستتراوح بين 14 و20 درجة على المناطق الساحلية، وبين 8 و18 درجة بالمناطق الداخلية والهضاب العليا، فيما سيتم تسجيل ما بين 13 و28 درجة بالمناطق الجنوبية.