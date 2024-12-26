الرضع يموتون من البرد في غزة

غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة، ضمن إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

وأفاد مصدر طبي، بمقتل 8 فلسطينيين، بينهم طفلان و3 سيدات، بقصف طائرة صهيونية منزلا لعائلة "الدهشان" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

فيما قال شهود عيان لمصادر محلية، إن جيش الاحتلال ينفذ قصفا مدفعيا متواصلا على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية وطائرات مسيرة.

وأضافوا أن فلسطينيين أُصيبوا بعد استهداف مجموعة مواطنين في "شارع المغربي" بمدينة غزة، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى المعمداني.

وفي شمال قطاع غزة، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، جرّاء قصف مقاتلات صهيونية منزلا لعائلة "رضوان" في شارع غزة القديم بجباليا البلد، وفق شهود عيان.

وقال جهاز الدفاع المدني بغزة، في بيان اليوم، إن "الاحتلال يكثّف قصفه للمنازل في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة خلال ساعات الليل، وبفواصل زمنية متقاربة".

وأوضح أن هذا الأمر يربك مستوى استجابة طواقم الجهاز ويعيق تدخلها ويرفع أعداد القتلى، نتيجة عدم تمكنه من الوصول في الوقت المناسب.

وفجرَّ الجيش الصهيوني "روبوتا" مفخخا أمام مستشفى "كمال عدوان" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ووصلت الشظايا إلى أقسام الجراحة ومبيت المرضى، وفق مصدر طبي لمصادر إعلامية.

وأضاف أن ممرضا في المستشفى أصيب بجروح خطيرة في الرأس أثناء تأدية عمله في قسم العناية المركزة.

وقال شهود عيان، إن المدفعية الصهيونية قصفت بشكل عنيف محيط مستشفى "كمال عدوان".

وأوضحوا أن الجيش نسف مبانٍ سكنية في بلدتي بيت لاهيا وجباليا، وأطلق النار بشكل متواصل في منطقة الصفطاوي ومشروع بيت لاهيا.

كما قالت إدارة مستشفى "العودة" في تل الزعتر شمال قطاع غزة، عبر بيان، إن "قوات الاحتلال فجرت روبوتا مفخخا بجوار المشفى"، دون أن توضح التداعيات.

وقصفت المدفعية الصهيونية بعنف شمال غرب مخيم النصيرات (وسط القطاع)، ومناطق شرق قرية المصدر جنوب شرق مخيم المغازي (وسط)، وبلدة خزاعة شرق خان يونس (جنوب). بالإضافة إلى إطلاق نيران من زوارق حربية إسرائيلية غرب مدينة رفح (جنوب).

وجنوب القطاع، أفاد مصدر طبي لذات المصادر، بوصول جثماني فلسطينيين مجهولي الهوية إلى مستشفى ناصر الطبي غرب خان يونس، بعد أن قتلا برصاص صهيوني شمال رفح.

وقال شهود عيان إن طائرة مسيرة صهيونية من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار باتجاه فلسطينيين اثنين في منطقة مصبح قرب محطة العبادلة والأسطل شمال رفح، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. وأضافوا أن جثماني القتيلين نقلا إلى مستشفى ناصر الطبي.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية، نقلا عن مصادر طبية، وفاة 3 رضع بردا خلال الـ48 ساعة الأخيرة.