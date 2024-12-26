5 وفيات في حوادث المرور خلال يوم واحد

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد تم "تسجيل 2743 تدخلا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمعدل 115 تدخل كل ساعة وتدخل واحد كل 31 ثانية".

وقد شملت هذه التدخلات بشكل أساسي حوادث المرور، وحوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، والحرائق المنزلية.

وبخصوص حوادث المرور، - يضيف البيان – تم تسجيل 173 تدخلا، أسفرت عن تسجيل 189 جريح و 05 حالات وفاة.

أما بخصوص حوادث التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد تم تسجيل 12 تدخلا، تم من خلاله إسعاف 21 شخصا وتسجيل حالة وفاة واحدة.