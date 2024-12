Neige et verglas dans plusieurs régions du pays

La neige continuera de tomber ce jeudi sur les hauteurs de l'Est du pays à partir de 1300 mètres d'altitude, prévoient les services météorologiques.

Le bulletin avertit également contre la formation de verglas ce matin sur les régions intérieures du centre ainsi que sur la région des Aurès.

Il a également mis en garde contre un froid intense dans les wilayas d'El Bayadh, Laghouat, Tiaret, Djelfa, M'sila, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna et Khenchela. Selon les prévisions, le temps sera généralement nuageux sur les régions de l'Est, avec des averses locales attendues sur les villes côtières et intérieures.

Les régions ouest et centre connaîtront des nuages bas accompagnés de brouillard localisé, notamment sur les steppes intérieures et les Hauts-Plateaux durant la matinée. Les régions côtières du centre et de l'Est verront également des passages nuageux.

Concernant les régions du Sud, le temps sera généralement nuageux à couvert localement sur la région de Tindouf et le long de la frontière algéro-malienne, vers le désert saharien et le grand sud, tandis que le temps sera clair sur le reste des régions du Sud. Pour ce qui est des températures attendues aujourd'hui, elles varieront entre 14°C et 20°C sur les régions côtières, entre 8°C et 18°C sur les régions intérieures et les Hauts-Plateaux, et entre 13°C et 28°C dans les régions du Sud.