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الخطوط الجوية اليابانية تتعرض لهجوم إلكتروني

26 ديسمبر 2024 ()

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أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، بأن شركة الطيران Japan Airlines (JAL) تعرضت لهجوم سيبراني، تسبب بحدوث خلل في عمل منظومة إدارتها وتغييرات محتملة في جداول رحلاتها الجوية.

ووفقا للوكالة، وقع الحادث صباح اليوم الخميس في الساعة 7:25 بالتوقيت المحلي (1:25 بتوقيت موسكو).
وأثر هذا الهجوم الإلكتروني، على عمل الشبكة التي تربط موارد الشركة الداخلية بالموارد الخارجية.

ونتيجة لذلك، ظهرت مشاكل في النظام المسؤول عن التعامل مع أمتعة الركاب. وتؤكد الوكالة أن هذا الخلل، قد يكون له تأثير سلبي على الرحلات الجوية الداخلية والدولية التي تقوم بها الشركة اليابانية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تم الإبلاغ حتى الآن عن تأخير في تسع رحلات داخلية، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد.

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