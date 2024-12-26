أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي بدعم من توقعات انتعاش الطلب، حسبما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

تلقّت أسواق النفط دعمًا من خطط التحفيز المالي الإضافية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، كما قدّم الانخفاض المتوقّع في مخزونات الخام الأمريكية المزيد من الدعم.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بأكثر من 1% في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها في الجلسة السابقة، وسط آمال بانتعاش الطلب خلال 2025.

وبحلول الساعة 06:33 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0.11%، لتصل إلى 73.66 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فيفري، بنسبة 0.11%، لتصل إلى 70.18 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة.