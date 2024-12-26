مزايا بطاقة الخصم المؤجل

أطلق القرض الشعبي الجزائري بطاقة بيبنكية للخصم المؤجل، تتيح لحامليها إمكانية تسديد مختلف مدفوعاتهم عبر الإنترنت أو عبر أجهزة الدفع الإلكترونية، مع تأجيل الخصم من الحساب إلى غاية الراتب الشهري الموالي، حسبما أفاد به بيان للبنك العمومي.

وتسمح هذه البطاقة، التي أطلق عليها "سي باي +"، لحاملها بالاستفادة من هامش قد يصل إلى 30 بالمائة من الدخل المصرح به، وذلك مقابل رسم ثابت. ويأتي إطلاق هذه البطاقة الجديدة ذات القيمة المضافة العالية؛ لتعزيز وإكمال عرض بطاقات الدفع المقترحة للزبائن، يضيف البنك العمومي.

كما أن إطلاق هذه البطاقة المبتكرة "يؤكد على الإرادة الإستراتيجية للقرض الشعبي الجزائري في تكييف عروضه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للزبائن، والمساهمة بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشمول المالي عبر أدوات مالية حديثة تقدم قفزة نوعية ملموسة في مجال الخدمات المصرفية".

وأشار خبير مالي لـ "الخبر" أن "بطاقة الخصم المؤجل تعد خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في تنظيم نفقاتهم والاستفادة من وسيلة دفع مريحة وآمنة دون الوقوع في ديون أو دفع فوائد إضافية".

وتعتبر بطاقة الخصم المؤجل نوعا من بطاقات الدفع المصرفية التي تتيح لحاملها إجراء عمليات الشراء أو السحب النقدي، مع تأجيل خصم المبلغ من حسابه المصرفي إلى وقت لاحق، وعادةً ما يكون ذلك عند نهاية الشهر أو في تاريخ محدد يتم الاتفاق عليه بين البنك والعميل.

تشبه بطاقة الخصم المؤجل بطاقات الائتمان من حيث طريقة الدفع، لكنها تختلف في أنها ترتبط مباشرة بحساب العميل أو الزبون البنكي، ويكون الحد الأقصى للإنفاق محددًا بمبلغ معين يحدده البنك بناءً على رصيد العميل أو سجل تعاملاته المالية.

ومن بين المزايا التي توفرها بطاقة الخصم المؤجل إدارة الإنفاق بمرونة؛ حيث تسمح بتأجيل الدفع حتى موعد محدد، مما يمنح العميل فرصة لتخطيط ميزانيته الشهرية، وارتباط مباشر بالحساب البنكي، إذ أنه تخصم الأموال مباشرة من الحساب في تاريخ الاستحقاق، مما يعني عدم تراكم ديون أو فوائد على المبلغ المستخدم، ويساهم في التسوق بسهولة وأمان بما أنها توفر وسيلة دفع مريحة وآمنة في المتاجر أو عبر الإنترنت دون الحاجة إلى حمل النقود.

ومن بين المزايا أيضا؛ ضبط حد إنفاق مضبوط، حيث يحدد البنك سقفًا للإنفاق بناءً على دخل العميل وحسابه، مما يساعد على التحكم في المصروفات، حيث تم تحديد نسبة 30 بالمائة، إلى جانب تعزيز الأمان، إذ غالبًا ما تكون مزودة بأنظمة حماية متطورة مثل الشريحة الذكية وكلمة المرور.

كما تضمن سهولة تتبع المعاملات، بحيث يمكن للعميل متابعة سجل معاملاته بسهولة عبر تطبيق البنك أو كشف الحساب، ناهيك عن عدم وجود فوائد أو رسوم إضافية، بحيث طالما يتم دفع المبالغ في موعدها، لن تترتب فوائد كما هو الحال مع بطاقات الائتمان.