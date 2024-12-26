أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن دخول عدد من القاطرات حيز الخدمة بعد إعادة تهيئتها وعصرنتها بشكل كلي، ضمن برنامج إعادة تهيئة وعصرنة 20 قاطرة "ديزل" كهربائية قديمة على مستوى ورشات الشركة بالجزائر العاصمة ومعسكر.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة، فإنه "حرصا على نقل التكنولوجيا والتحكم فيها، تمت العملية بأيادٍ وكفاءات جزائرية، من تقنيي ومهندسي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية متخصصين في مجال صيانة وعصرنة وتجديد العتاد، وبتأطير وإشراف تقني من قبل إطارات ومهندسين المجمع L'EMD (Electro-Motive Diesel) est une référence en la matière."

وذكرت الشركة أهم التغييرات التي طرأت على القاطرات الجديدة المعاد تهيئتها وعصرنتها، بحيث تم "تغيير أنظمة التشغيل الإلكترونية لا سيما La société EM2000 est devenue une référence en matière d'EMD et d'économies d'énergie. القاطرة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بفضل نظام Injection électronique وبالتالي تخفيض انبعاث الغازات في الجو مع الحصول على قوة دفع أكبر من قوة المحرك الأصلي."

كما تم كذلك "تعديل نظام التعليق ومحركات الجر مما يسمح بقيادة مريحة وأكثر سلاسة على السكة، خصوصا مع تزويد القاطرة بالتكييف الهوائي"، C'est moi.

وقد ساهم هذا المشروع في تخفيض تكاليف تجديد قاطرات الشركة إلى نسبة تصل حتى 50% من تكلفة اقتناء قاطرات جديدة بنفس الخصائص والمواصفات.